Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Mittelbiberach - Einbrecher verliert Blut

In der Nacht zum Mittwoch verletzte sich ein Einbrecher in Mittelbiberach.

Wie die Polizei mitteilt, habe der Unbekannte an einem Gebäude in der Straße "Langer Berg" eine Scheibe eingeschlagen. Dabei hatte er sich offensichtlich so verletzt, dass er von seinem Vorhaben abließ. Die Polizei fand eine größere Menge Blut. Der Unbekannte war nicht im Inneren des Gebäudes. Das Polizeirevier Biberacht (Tel. 07351/4470) ermittelt.

Vorbeugung: Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Das zeige, dass man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Biberach und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

