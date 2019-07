Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Radler prallt gegen Fräse

Mit schweren Verletzungen musste am Mittwoch ein Radfahrer nach einem Unfall in Erbach ins Krankenhaus.

Gegen 12.30 Uhr war der Radler auf dem Radweg von Donaustetten in Richtung Erbach unterwegs. Aus einem Feldweg fuhr vor ihm rückwärts ein Traktor heraus. Dessen 56-jähriger Fahrer hatte an dem Fendt eine Fräse angehängt. Der Radler konnte nicht mehr ausweichen und prallte gegen das Anbaugerät. Hierbei erlitt der 35-Jährige schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die schätzt den Schaden am Rennrad auf 2.000 Euro.

Hinweis der Polizei: Wer ein Fahrzeug führt, muss sich beim Rückwärtsfahren so verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist. "Erforderlichenfalls muss man sich einweisen lassen", sagt die Straßenverkehrsordnung. Rückwärts zu fahren ist immer gefährlich. Deshalb sollte man sich helfen lassen, wenn jemand da ist, rät die Polizei.

