In der Nacht zum Donnerstag soll in Ulm ein Mann gegen Autos getreten und Leute beleidigt haben.

Ein Zeuge hatte gegen 23.40 Uhr beobachtet, dass in der Zinglerstraße bei Rot ein Mercedes an der Ampel stand. Der 26-Jährige habe sich dem Mercedes zu Fuß genähert. Dann habe er gegen das Auto getreten und die Person im Fahrzeug beleidigt. Daraufhin sei er vom Zeugen aufgefordert worden, damit aufzuhören. Nun soll der Betrunkene den Zeugen beleidigt und bedroht haben. Auch das Handy und den Geldbeutel habe er ihm aus der Hand geschlagen. Danach habe er noch den Spiegel am Auto des Zeugen weggeschlagen. Die zwischenzeitlich gerufene Polizei nahm den Betrunkenen vorläufig fest. Sie fanden bei ihm mehrere Gramm Marihuana. Die Polizei Ulm (Tel. 0731/188-3812) ermittelt gegen den Mann und ist auf der Suche nach dem Fahrer oder der Fahrerin des schwarzen Mercedes.

Hinsehen statt wegschauen lautet das Motto der bundesweiten Initiative "Aktion-tu-was" der Polizei, die zu mehr Zivilcourage aufruft. Informationen zur Aktion der Polizei finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

