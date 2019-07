Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Einbrecher benutzt Trennschleifer

In der Nacht zum Mittwoch machte ein Unbekannter in Laupheim Beute.

Ulm (ots)

Der Einbrecher ging auf das Gelände einer Firma in der Neuen Welt. Auf der Rückseite des Gebäudes schlug er eine Scheibe ein. Durch das Loch gelangte er in das Innere. Dort öffnete er mit einem Trennschleifer eine Tür. So kam der Dieb an eine Kasse, aus der er das Geld stahl und flüchtete. Der Sachschaden dürfte mehrere Tausend Euro betragen. Die Polizei hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise bitte unter der Telefon-Nr. 07392/96300.

Geschäfte, Büros, Praxen und andere Gewerberäume sind nach polizeilichen Erfahrungen häufig Ziele von Einbrechern. Die Polizei warnt davor, über Nacht oder freie Tage Geld in Geschäftsräumen zurückzulassen. Darauf haben es Einbrecher abgesehen. Speziell für Gewerbetreibende gibt die Broschüre "Schlechte Geschäfte für Einbrecher" Tipps und Verhaltenshinweise. Die Broschüre ist bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen und auf der Internetseite www.polizei-beratung.de erhältlich.

