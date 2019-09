Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rabiater Ladendieb

Bad Bergzabern (ots)

Am Dienstag, 03.09.2019, gegen 20:30 Uhr, kam es in einem Ladengeschäft in der Marktstraße, zu einem Diebstahl. Ein bereits einschlägig in Erscheinung getretener 36-jähriger Mann nahm Waren im Wert von 17.- Euro an sich und verließ ohne zu bezahlen den Einkaufsmarkt. Unweit des Marktes konnte der Mann samt seiner Beute festgehalten werden, riss sich jedoch los und schubste den Angestellten des Marktes weg. Anschließend lief der Täter einige Meter mit der Beute weiter und stellte das Diebesgut auf dem Boden ab. Er konnte am Bahnhof angetroffen werden. Zuvor hatte der Täter bereits an einer Tankstelle Waren im Wert von 26.- Euro in seinen Rucksack gepackt und sich ohne zu bezahlen entfernt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Bergzabern

Reiner Steigner



Telefon: 06343-9334-25

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell