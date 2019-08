Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brachbach - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Brachbach (ots)

Ein 50-Jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Brachbach schwer verletzt. Eine 42-Jährige hatte die Austraße (K97) aus Richtung Katzenbach kommend in Richtung Mudersbach befahren. In Höhe der Siegstraße beabsichtigte die 42-Jährige nach links in diese abzubiegen. Beim Abbiegen kam es zur Kollision mit dem 50-Jährigen Motorradfahrer, welcher zum überholen des Pkw angesetzt hatte. Der Motorradfahrer kam zu Fall und wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.500 Euro.

