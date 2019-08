Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Festnahme nach Brandstiftungen an Strohballenlagern und Feldern - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Unna (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Kreispolizeibehörde Unna:

In den letzten Wochen kam es u.a. in Unna, Kamen, Soest und Erwitte vermehrt zu Brandstiftungen an Strohballenlagern und Feldern. Die Ermittlungen ergaben einen Tatverdacht gegen einen 21-jährigen Dortmunder. Dieser konnte gestern durch Polizeikräfte der Kreispolizeibehörde Unna an seiner Wohnanschrift in Dortmund vorläufig festgenommen. Der Beschuldigte hat einige der Taten eingeräumt. Das Amtsgericht Unna erließ heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund Haftbefehl wegen des Vorwurfs der Brandstiftung. Die Ermittlungen zu weiteren Bränden dauern an.

Presseauskünfte erteilt die zuständige Staatsanwältin Sandra Lücke, Telefon 0172375275.

