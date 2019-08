Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg, Rhein-Neckar-Kreis: Vermisste Jugendliche aus Vietnam aufgegriffen - Fahndungsrücknahme

Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die seit dem 18.07.2019 vermisste 15-Jährige wurde am Mittwochmorgen in Frankfurt von Polizeibeamten aus Hessen wohlbehalten angetroffen.

Na Anh N. hatte am 15.07.2019 einen Sprachkurs in einer Heidelberger Schule abgebrochen und kehrte nicht wieder in ihre Unterkunft zurück. Das Polizeipräsidium Mannheim berichtete: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915

Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass sich Jugendliche sich bereits über eine Woche in Frankfurt in einem Wohnheim einer sozialen Einrichtung aufhielt.

Pressevertreter werden gebeten, das Bildmaterial der ehemals Vermissten zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.

