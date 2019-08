Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Parkautomaten an der Stadthalle aufgebrochen - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Weinheim (ots)

Am frühen Sonntag, zwischen 5:20 Uhr und 5:40 Uhr, wurden an der Stadthalle in der Birkenauer Talstraße zwei Parkautomaten aufgebrochen. Ein oder mehrere bislang nicht ermittelte Täter hatten mit einem unbekannten Gegenstand jeweils ein Loch gebohrt, um die Automaten zu öffnen. Aus beiden Automaten entwendeten sie den Münztresor mit Bargeld in Höhe von über 1.000 Euro. In welcher Höhe Sachschaden entstand, steht derzeit noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter Tel.: 06201/1003-0 in Verbindung zu setzen.

