Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Sinsheimer Bürgerinnen von vermeintlicher Polizeibeamtin kontaktiert - Tipps der Polizei

Sinsheim (ots)

Vier Sinsheimer Bürgerinnen im Alter von 52 bis 88 Jahren wurden am Dienstagabend von einer Telefonbetrügerin kontaktiert. Die unbekannte Frau gab sich am Telefon als Polizeibeamtin aus und erzählte den Geschädigten, dass eine rumänische Einbrecherbande im Wohngebiet unterwegs sei und man einen Zettel mit den Kontaktdaten der Angerufenen aufgefunden habe. Da bei diesen ein Einbruch geplant sei, sollen die Geschädigten Türen und Fenster geschlossen halten. Mit dieser Masche versuchte die Betrügerin an Informationen zu gelangen, doch die Geschädigten reagierten alle genau richtig und beendeten das Telefonat.

Die Polizei warnt vor solchen Anrufen und gibt folgende Ratschläge:

- Versichern Sie sich, wer anruft - fragen Sie kritisch nach. - Geben Sie keine Auskunft über Besitz-/Vermögensverhältnisse. - Vereinbaren Sie niemals Treffen. - Alarmieren Sie umgehend die Polizei unter 110. - Bei Anrufen der Polizei erscheint nie die Nummer 110. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen - legen Sie auf. - Notieren Sie sich eine evtl. angezeigte Telefonnummer.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell