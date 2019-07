Polizei Mettmann

POL-ME: Fahrlässige Brandstiftung mit ungelöschter Zigarettenglut - Velbert - 1907081

Bild-Infos

Download

2 Dokumente

Mettmann (ots)

Wie mit unserer Pressemitteilung / ots 1907075 vom 14.07.2019, gefolgt von einer Pressemitteilung der Feuerwehr Velbert vom gleichen Tag bereits ausführlich berichtet (beide Mitteilungen befinden sich als PDF in Anlage), kam es am späten Samstagabend des 13.07.2019, um 23.38 Uhr, zu einem Balkonbrand an einem Mehrfamilienhaus an der Friedrichstraße in Velbert-Mitte.

Inzwischen wurde der Brandort von Experten des Kommissariats 11 in Mettmann genauer untersucht. Auf der Suche nach der Brandursache stellten die Kriminalisten fest, dass das Feuer seinen Ursprung an einem Mülleimer genommen hat, in welchen zuvor ungelöschte, noch heiße Zigarettenasche fahrlässig entsorgt worden war. Den beim Brand entstandenen Sachschaden schätzen die Brandexperten auf mindestens 15.000,- Euro. Personenschaden entstand nicht.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell