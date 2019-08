Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Herzogenried: Scheiben an zwei geparkten Fahrzeugen eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim (ots)

An zwei in der Herzogenriedstraße zwischen den Straßen "Am Schulgarten" und "Zum Herrenried" abgestellten Fahrzeugen, schlug ein bislang unbekannter Täter zwischen Montag, 14 Uhr und Dienstag, 7 Uhr, jeweils eine Scheibe ein. Aus den beiden Fahrzeugen, ein Citroen Berlingo und ein Mercedes Vito Taxi, wurde nichts entwendet. Der Täter hatte jedoch an dem Taxi neben der Heckscheibe noch das Blech der Heckklappe beschädigt, sodass sich der Schaden auf mehrere Tausend Euro beläuft.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

