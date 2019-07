PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 26.07.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher stehlen Bargeld, Bad Homburg v. d. Höhe, Ober-Eschbach, Ober-Eschbacher Straße, 24.07.2019, 22.30 Uhr bis 25.07.2019, 07.20 Uhr (pa)In der Nacht auf Donnerstag brachen Unbekannte in eine Praxis in Ober-Eschbach ein. Die Täter verschafften sich zwischen Mittwochabend, 22.30 Uhr und Donnerstagmorgen, 07.20 Uhr über ein Oberlicht Zugang zu den in der Ober-Eschbacher-Straße gelegenen Räumlichkeiten. Dort entwendeten sie mehrere Hundert Euro Bargeld. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Auto aufgebrochen, Usingen, Hergenhahnring, 24.07.2019, 23.00 Uhr bis 25.07.2019, 07.20 Uhr (pa)In der Nacht auf Donnerstag brachen Unbekannte in Usingen einen Ford Focus auf. Der Wagen stand zwischen 23.00 Uhr abends und 07.20 Uhr morgens auf einer Parkfläche parallel zum Hergenhahnring. Die Täter öffneten gewaltsam die hintere Tür der Beifahrerseite und entwendeten zwei auf der Rückbank befindliche Taschen, eine Umhängetasche der Marke "Gucci" sowie eine Sporttasche der Marke "Hugo Boss" samt der darin befindlichen "Gucci"-Schuhe, sowie eine "Bose"-Lautsprecherbox und eine E-Shisha-Pfeife. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Radfahrerin übersehen - Unfallverursacherin fährt davon, Bad Homburg v. d. Höhe, Schleußnerstraße/Jacobistraße, 25.07.2019, gg. 12.20 Uhr (pa)Eine Radfahrerin wurde gestern Mittag bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt. Die 37-Jährige befuhr mit ihrem Rad die Schleußnerstraße aus Richtung Frölingstraße in Fahrtrichtung Hessenring, als sie kurz vor der Einmündung der Jacobistraße von einem Auto überholt wurde, das gleich darauf nach rechts in die Jacobistraße abbog. Hierbei achtete die Fahrerin des Wagens nicht auf die gerade überholte Radfahrerin, die darauf in Höhe des Tankdeckels in die rechte Seite des Pkw fuhr und stürzte. Dabei zog sich die 37-Jährige Verletzungen an Armen, Brust und Kopf zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Pkw fuhr unerkannt weiter. Es soll sich bei dem Fahrzeug um einen silberfarbenen VW Passat Kombi gehandelt haben. Gefahren habe diesen eine ca. 30 Jahre alte Frau. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter (06172) 120 - 0 bei der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

4. Fahrraddiebstähle, Oberursel, Clara-Schumann-Straße / Oberursel-Bommersheim, Homburger Landstraße, 24.07.2019, 10.00 Uhr bis 25.07.2019, 00.20 Uhr

(ge)Am Mittwoch kam es in Oberursel zu zwei Fahrraddiebstählen. Bei beiden entwendeten die bisher unbekannten Täter ein abgeschlossenes Fahrrad samt Schloss von seinem Abstellplatz. In Bommerheim wurde zwischen 10.00 Uhr und 20.00 Uhr in der Homburger Landstraße ein orange-schwarzes Trekkingrad des Herstellers "KTM" aus einem Fahrradständer entwendet. In der Clara-Schumann-Straße stahlen Unbekannte zwischen 22.30 Uhr und 00.20 Uhr ein grünes Mountainbike der Marke "Haibike" von einer Straßenlaterne. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einige Hundert Euro. Die Polizei in Oberursel ermittelt und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0 zu melden.

5. Aktueller Blitzerreport für den Hochtaunuskreis Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche im Bereich Hochtaunus: Mittwoch: Gemarkung Königstein im Taunus, B8 Höhe km 2,3 Fahrtrichtung Königstein Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben der veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

