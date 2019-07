PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 25.07.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Hausbewohner löschen Brand in Aufzug, Steinbach, Herzbergstraße, 24.07.2019, gg. 17.05 Uhr (pa)In Steinbach brannte es gestern im Aufzug eines Wohngebäudes. Eine Bewohnerin des in der Herzbergstraße gelegenen Mehrparteienhauses rief gegen 17.05 Uhr den Aufzug und stellte bei dessen Ankunft fest, dass es darin brannte. Die Frau sowie ein weiterer Hausbewohner löschten das Feuer bis zum Eintreffen der verständigten Feuerwehr. Erste Ermittlungen ergaben, dass offenbar eine kleinere Menge Unrat im Aufzug angezündet wurde. Nach Zeugenhinweisen könnte es sich bei den Verursachern möglicherweise um Kinder oder Jugendliche gehandelt haben. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Einbrecher erbeuten Bargeld, Usingen, Bahnhofstraße, 23.07.2019, 18.30 Uhr bis 24.07.2019, 11.00 Uhr (pa)In Usingen ereignete sich ein Einbruch in eine diakonische Einrichtung. Zwischen Dienstagabend, 18.30 Uhr, und Mittwochvormittag, 11.00 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang ins Innere des in der Bahnhofstraße gelegenen Gebäudes, in dem sich neben einer Wohneinrichtung für Jugendliche auch Büroräume befinden. Dort öffneten die Täter gewaltsam die Tür zum Bürotrakt, wo sie Schränke durchwühlten und mehrere Tausend Euro Bargeld fanden. Mit der Beute gelang es ihnen, sich unerkannt zu entfernen. Die Täter nutzten den Umstand aus, dass die Bewohner der angrenzenden Wohneinrichtung sich zur Tatzeit auf einer Freizeitveranstaltung befanden. Das Einbruchskommissariat der Bad Homburger Kriminalpolizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter (06172) 120 - 0 zu melden.

3. Wertsachen aus Auto gestohlen, Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Usinger Weg, 24.07.2019, 18.15 Uhr bis 19.55 Uhr (pa)Gestern Abend brachen Diebe in Kirdorf einen VW Polo auf. Der grüne Kleinwagen war zwischen 18.15 Uhr und 19.55 Uhr auf dem Parkplatz eines Sportzentrums im Usinger Weg abgestellt. In diesem Zeitraum schlugen bisher unbekannte Täter die Scheibe der Beifahrertür ein. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten sie mehrere Wertgegenstände, unter anderem die Geldbörse des Geschädigten, eine Brille samt Etui sowie eine Laptoptasche. Der Gesamtwert des Stehlguts wird auf rund 500 Euro geschätzt. Der Sachschaden, den die Täter am Fahrzeug verursachten, beträgt ebenfalls mehrere Hundert Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter (06172) 120 - 0 zu melden.

4. Getreide bringt Motorradfahrer zu Fall, Neu-Anspach, Hausen-Arnsbach, Hauptstraße, 24.07.2019, gg. 22.10 Uhr (pa)Gestern Abend wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Hausen-Arnsbach verletzt. Der 34-Jährige befuhr mit seinem Krad die Hauptstraße aus Richtung Ortsmitte kommend in Fahrtrichtung Kreisverkehr, als vor ihm auf ca. 1,5m Breite und etwa 10-15 Meter Länge Getreidekörner auf der Fahrbahn lagen. Aufgrund der Fahrbahnverunreinigung kam der Motorradfahrer zu Fall. Er rutschte mit seinem Krad noch mehrere Meter über die Fahrbahn und kam am Bordstein zum Liegen. Dabei wurde der 34-Jährige verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sein Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Verursacher der Fahrbahnverunreinigung ist bisher noch nicht bekannt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter (06081) 9208 - 0 zu melden.

5. Parkendes Fahrzeug beschädigt, Bad Homburg v. d. Höhe, Im Hasensprung, Dienstag, 23.07.2019, 07:30 Uhr bis 19:00 Uhr

(fs)Am Dienstag wurde ein in der Straße "Im Hasensprung" in Bad Homburg parkender schwarzer Audi A4 beschädigt. Ersten Erkenntnissen nach beschädigte ein bislang unbekannter Pkw diesen beim Aus- bzw. Einparken in eine dortige Parklücke, bevor der Unfallverursacher sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der Sachschaden wird auf ca. 3.500 Euro geschätzt. Die Polizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0.

6. Pkw touchiert, Königstein im Taunus, Herzog-Adolph-Straße, Mittwoch, 24.07.2019, 08:15 Uhr bis 08:45 Uhr

(fs)Ein bislang unbekannter Pkw hat einen in der Herzog-Adolph-Straße in Königstein geparkten BMW touchiert und dadurch einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro verursacht. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als solcher nachzukommen. Die Polizeistation Königstein hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06174 / 9266 - 0.

7. Kotflügel verkratzt, Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Karl-Horn-Straße, Freitag, 19.07.2019, 00:00 Uhr bis Mittwoch, 24.07.2019, 15:00 Uhr

(fs)Ein silberner Ford-Fusion, welcher in der Zeit von Freitag, 19.07.2019, 00:00 Uhr bis Mittwoch, 24.07.2019, 15:00 Uhr in der Karl-Horn-Straße in Kirdorf geparkt war, wurde auf bislang unbekannte Weise so beschädigt, dass ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro entstanden ist. Wie es zu den Beschädigungen am Kotflügel kam, bedarf weiterer Ermittlungen. Die Polizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0.

