POL-HG: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus vom Dienstag, 23.07.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Meinungsverschiedenheit endet mit Schlägen, Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße, Montag, 22.07.2019, 10:40 Uhr

(fs)Mutmaßlich aufgrund einer vorrangegangen Meinungsverschiedenheit kam es gestern Morgen auf der Louisenstraße in Bad Homburg zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 62-jährigen Mannes. Dieser wurde von einem 48-jährigen Mann mit einer mitgeführten Hundeleine angegangen und dabei am Ohr getroffen. Im Anschluss flüchtete der Täter vom Tatort, konnte aber im Rahmen einer Nahbereichsfahndung durch Polizeibeamte angetroffen werden. Gegen den 48-jährigen Täter wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2. Fahrt endet mit Blutentnahme, Oberursel, Weißkirchen, Frankfurter Landstraße, Montag, 22.07.2019, 14:30 Uhr

(fs)Beamte der Polizeistation Oberursel haben gestern Mittag auf der Frankfurter Landstraße im Oberurseler Stadtteil Weißkirchen einen 26-jährigen Twingo-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten Anzeichen fest, die auf einen vorausgegangenen Drogenkonsum hindeuteten. Deshalb wurde eine Blutentnahme durchgeführt und eine entsprechende Anzeige gegen den 26-Jährigen geschrieben.

3. Mobile Toilette gestohlen, Bad Homburg v. d. Höhe, Güldensöllerweg, Freitag, 19.07.2019, 17:55 Uhr bis Montag, 22.07.2019, 07:50 Uhr

(fs)Dreiste Diebe haben in der Zeit zwischen Freitag, 19.07.2019, 17:55 Uhr bis Montag, 22.07.2019, 07:50 Uhr eine mobile Toilette der Marke "Toi Toi & Dixi" von einer Baustelle im Güldensöllerweg in Bad Homburg gestohlen. Ersten Ermittlungen nach verschafften sich die Täter unbefugt Zutritt zu der Baustelle, von welcher sie dann unbemerkt die Kabine abtransportierten. Das durch die Täter erlangte Diebesgut hat einen Wert von ca. 500 Euro. Die Polizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0.

4. Motorradfahrer gestürzt, Friedrichsdorf, Seulberg, Landesstraße 3057, Montag, 22.07.2019, 17:50 Uhr

(fs)Ein 28-jähriger Motorradfahrer, welcher die Landesstraße 3057 in Friedrichsdorf-Seulberg befuhr, ist gestern Abend von der Fahrbahn abgekommen und dabei gestürzt. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 28-Jährige die Landesstraße 3057 in Fahrtrichtung Köppern, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Der Mann prallte daraufhin mit seinem Motorrad gegen die Leitplanke, wobei er sich Verletzungen zuzog. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 5.200 Euro geschätzt.

5. Auffahrunfall mit hohem Sachschaden, Bad Homburg v. d. Höhe, Saalburgstraße, Montag, 22.07.2019, 19:05 Uhr

(fs)Auf der Saalburgstraße in Bad Homburg ereignete sich gestern ein Auffahrunfall, bei dem eine 28-jährige Frau leicht verletzt wurde und ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro entstanden ist. Der Unfall ereignete sich gegen 19:05 Uhr, als eine 41-jährige Frau, welche mit ihrem Land Rover die Saalburgstraße in Richtung Königsteiner Straße befuhr, auf das Gelände einer dortigen Tankstelle nach links auffahren wollte. Verkehrsbedingt musste die 41-Jährige warten, was die 28-jährige VW-Fahrerin übersah und daraufhin auf den Land Rover auffuhr. Dabei verletzte sich die 28-Jährige leicht.

6. Gas- und Bremspedal verwechselt, Friedrichsdorf, Hugenottenstraße, Montag, 22.07.2019, 11:15 Uhr

(fs)Kurz vor der Mittagszeit ereignete sich auf der Hugenottenstraße in Friedrichsdorf ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von rund 28.000 Euro entstanden ist. Der Unfallaufnahme zufolge kollidierte ein 85-jähriger Opel-Fahrer gegen 11:15 Uhr mit einer Hauswand, nachdem er zuvor beim Ausparken das Gas- und Bremspedal verwechselt hatte. Sowohl an der Hauswand als auch am Pkw entstand hoher Sachschaden. Der Opel war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

7. Fußgängerin übersehen, Königstein im Taunus, Wiesbadener Straße, Montag, 22.07.2019, 16:54 Uhr

(fs)Gestern Nachmittag kam es auf der Wiesbadener Straße in Königstein im Taunus zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 80-jährige Frau zu Boden stürzte und sich dabei Verletzungen am Kopf zuzog. Ersten Ermittlungen zufolge überquerte die 80-Jährige die Wiesbadener Straße auf einem Fußgängerüberweg, als eine, auf die Wiesbadener Straße abbiegende, 43-jährige Opel-Fahrerin dies zu spät erkannte und umgehend einen Bremsvorgang einleitete. Dabei fiel die 80-jährige Frau zu Boden und verletzte sich. Ob es zu einem Zusammenstoß der beiden kam, bedarf weiterer Ermittlungen. Die Polizeistation Königstein hat diese aufgenommen und erbittet Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0.

