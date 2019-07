PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus vom Montag, 22.07.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Mercedes Sprinter gestohlen, Bad Homburg v. d. Höhe, Kirdorf, Stedter Weg, Sonntag, 21.07.2019, 20:00 Uhr bis Montag, 22.07.2019, 07:00 Uhr

(fs)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag ein im Stedter Weg in Kirdorf geparkten weißen Mercedes Sprinter mit dem amtlichen Kennzeichen HG-HB 570 entwendet. Den Tätern gelang es unbemerkt, das mit Werkzeugen beladene Fahrzeug zu entwenden und mit diesem zu flüchten. Das durch die Täter erlangte Diebesgut wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die AG Pkw der Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0.

2. Mobiltelefon aus Wohnung gestohlen, Steinbach, Obergasse, Freitag, 19.07.2019, 23:30 Uhr bis Samstag, 20.07.2019, 08:00 Uhr

(fs)Mutmaßlich in der Nacht zum Samstag haben bislang unbekannte Täter ein Mobiltelefon aus einer Wohnung in der Obergasse in Steinbach entwendet. Ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Täter durch ein gekipptes Fenster unbemerkt Zugang zu der im Erdgeschoss befindlichen Wohnung, wo sie ein Mobiltelefon und entsprechendes Zubehör im Wert von ca. 560 Euro entwendeten. Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0.

3. Keine Beute gefunden, Bad Homburg v. d. Höhe, Daimlerstraße, Freitag, 19.07.2019, 20:30 Uhr bis Samstag, 20.07.2019, 11:15 Uhr

(fs)In der Nacht zum Samstag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Gebäude in der Daimlerstraße in Bad Homburg, indem sie ein Fenster mittels eines unbekannten Werkzeuges beschädigten. Im Inneren des Gebäudes konnte durch die Täter kein Diebesgut aufgefunden werden, weshalb sie dieses wieder unbemerkt verließen. Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0.

4.Einbrecher essen Kekse, Oberursel, Oberstedten, Im Gartenfeld, Pachtgartenparzelle, Samstag, 20.07.2019, 17:00 Uhr bis Sonntag, 21.07.2019, 14:30 Uhr

(fs)Dreiste Einbrecher sind in der Nacht auf Sonntag das Gartenhaus einer Pachtgartenparzelle in der Straße im Gartenfeld in Oberstedten eingedrungen. Ersten Ermittlungen nach drangen die Täter dabei gewaltsam in das Gartenhaus ein und beschädigten dieses so, dass ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro entstand. Im Inneren angekommen fanden die Täter lediglich eine Dose Kekse vor, an der sie sich zu schaffen machten. Nachdem sie mehrere Kekse angebissen hatten, ergriffen die Täter die Flucht in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0.

4. Schwerverletzte Radfahrerin, Bad Homburg v. d., Friedberger Straße, Sonntag, 21.07.2019, 15:50 Uhr

(fs)Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der Friedberger Straße in Bad Homburg ein Verkehrsunfall bei dem eine 55-jährige Radfahrerin schwerverletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge war die 55-Jährige in Fahrtrichtung Höllsteinstraße unterwegs, als eine Fußgängerin bei Rot die Fahrbahn überquerte. Der Radlerin gelang es nicht, der Fußgängerin auszuweichen, weshalb es zum Zusammenstoß der beiden kam. Die Zweiradfahrerin stürzte und wurde schwer verletzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Auch die Fußgängerin wurde leicht verletzt.

5. Unfall verursacht und abgehauen, Oberursel, Niederstedter Straße, Freitag, 19.07.2019, 16:45 Uhr

(fs)Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der Niederstedter Straße in Oberursel ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro entstanden ist. Ersten Ermittlungen zufolge befuhren ein unbekannter Pkw sowie ein Skoda-Fabia und ein Seat-Ibiza hintereinander die Niederstedter Straße in Fahrtrichtung Bad Homburg, als der unbekannte Pkw plötzlich nach links auf einen Schotterplatz abbog und zuvor stark abbremste. In der Folge fuhr der Skoda-Fabia-Fahrer dem vorrausfahrenden Seat-Ibiza, welcher ebenfalls stark abbremsen musste, um eine Kollision mit dem unbekannten Pkw zu verhindern, auf. Durch den Auffahrunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro. Der vermeintliche Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeistation Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0.

