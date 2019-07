PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus vom Donnerstag, 18.07.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Angriff mit Motorradhelm auf Nidda-Radweg - Polizei sucht Zeugen! Bad Vilbel, Dortelweil, Sonntag, 07.07.2019, 17:30 Uhr

Bereits am 07.07.2019 gegen 17.30 Uhr attackierten zwei junge Männer einen Spaziergänger auf dem Radweg entlang des Nidda-Ufers in Dortelweil. Mit einem Motorradhelm schlug einer der beiden Männer auf den 43-Jährigen aus Bad Vilbel ein. Er drohte ihm, ihn mit einem Schraubendreher "abzustechen". Die Polizei in Bad Vilbel sucht in diesem Zusammenhang die beiden Angreifer. Sie hätten sich zunächst in Begleitung zweier Mädchen an einer Sitzgruppe aufgehalten. Beide seien zwischen 18 - 25 Jahre alt und ca. 175 cm - 180 cm groß. Einer der beiden habe schwarze Haare, der andere eine Basecap getragen. Die beiden dunkel gekleideten jungen Angreifer hätten einen weißen oder grauen Motorroller bei sich gehabt. Interessant für die Gesetzeshüter in Bad Vilbel ist insbesondere ein Passant, der die Auseinandersetzung mit seinem Handy aus einiger Distanz gefilmt haben soll. Er sowie weitere Zeugen, werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen.

2. Audi gestohlen, Usingen, Mozartstraße, Dienstag, 16.07.2019, 20:10 Uhr bis Mittwoch, 17.07.2019, 07:45 Uhr

(fs)Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen in der Mozartstraße in Usingen geparkten Audi S5 gestohlen. Ersten Ermittlungen zufolge schafften es die Täter dabei unbemerkt, das verschlossene Fahrzeug aus der Hofeinfahrt zu entwenden. Den Tätern gelang die Flucht mit dem silbernen Pkw im Wert von ca. 18.000 Euro in unbekannte Richtung. Die AG Pkw der Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0.

3. Trickdieb macht Beute, Friedrichsdorf, Wilhelmstraße, Taunus Carre, Mittwoch, 17.07.2019, 15:15 Uhr

(fs)Einem der Polizei bislang unbekannten Trickdieb gelang es gestern im Taunus Carre in Friedrichsdorf, einer 51-jährigen Frau ein Mobiltelefon aus der Bauchtasche zu stehlen. Ersten Erkenntnissen nach verwickelte der Täter die Dame in ein Gespräch, wobei er das Mobiltelefon im Wert von ca. 300 Euro aus ihrer Bauchtasche entnahm. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Er konnte als ca. 1,70 Meter großer Mann mit blondem Haar beschrieben werden. Die Polizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0.

4. Ladendieb treibt sein Unwesen, Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße, Mittwoch, 17.07.2019

(fs)Ein 51-Jähriger Ladendieb hat am gestrigen Tag mindestens zweimal in der Innenstadt von Bad Homburg zugeschlagen. Die erste ihm zuzuschreibende Tat ereignete sich um 11:57 Uhr, als er aus einem Warenhaus insgesamt neun Flaschen Parfüm im Wert von ca. 650 Euro entwendete. Durch Zeugenaussagen konnte der Mann schnell gefasst und für weitere polizeilichen Maßnahmen zur Polizeistation gebracht werden, von wo aus er nach Abschluss aller Maßnahmen er wieder entlassen wurde. Nur knapp zwanzig Minuten nach seiner Entlassung schlug er dann wieder zu. Diesmal entwendete er T-Shirts aus einem Modegeschäft im Wert von ca. 770 Euro und ergriff die Flucht. Durch lautes Rufen der Mitarbeiterinnen wurden Passanten auf den Täter aufmerksam, welche ihn daraufhin an seiner Flucht hinderten und bis zum Eintreffen der Polizei festhielten. Gegen den 51-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

5.Unfall beim Ausparken, Oberursel, Hohemarkstraße, Mittwoch, 17.07.2019, 17:35 Uhr

(fs)Ein 64-jähriger Mann hat gestern Abend in der Hohemarkstraße einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro entstanden ist. Ersten Ermittlungen zufolge beschädigte der Toyota-Fahrer beim Ausparken einen Poller sowie ein anderes Fahrzeug, bevor er versuchte, sich vom Tatort zu entfernen. Eine herbeigerufene Streife führte bei dem Mann eine Atemalkoholkontrolle durch, welche einen Wert von über 3,2 Promille ausgab. Der Führerschein und das Fahrzeug des Mannes wurden vorläufig sichergestellt und eine Blutentnahme angeordnet. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige.

6. Fahrradfahrer gestürzt, Wehrheim, Am Kappengraben, Usinger Straße, Mittwoch, 17.07.2019, 15:55 Uhr

(fs)Gestern Nachmittag ereignete sich an der Einmündung "Am Kappengraben", Usinger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 87-jähriger Fahrradfahrer verletzte. Der Unfall ereignete sich als ein Pkw-Fahrer, welcher in Fahrtrichtung Usinger Straße fuhr, aufgrund eines Verkehrsschildes vorschriftsmäßig anhielt. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte daraufhin der von rechts kommende Fahrradfahrer in den Pkw, weshalb er zu Boden stürzte. Der Fahrradfahrer wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

