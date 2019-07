PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Tägliche Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus vom Mittwoch, 17.07.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Polizeifahrzeug gerammt, Glashütten, Schloßborn, Langstraße, Dienstag, 16.07.2019, 23:58 Uhr

(fs)Eine 37-jährige Frau hat gestern Abend kurz vor Mitternacht in der Langstraße in Schloßborn einen Funkstreifenwagen der Polizeistation Bad Homburg gerammt, mutmaßlich um sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Ersten Ermittlungen zufolge ereignete sich der Vorfall, als die durch einen Zeugen alarmierte Funkstreife das Fahrzeug der Beschuldigten anhielt. Dieser Aufforderung kam die Beschuldigte zunächst nach und hielt ihren Pkw auf der Straße an. Urplötzlich startete die Beschuldigte den Motor ihres Pkw wieder und fuhr in Richtung des Streifenwagens. Dort steuerte sie mit ihrem Pkw auf eine ca. 1,5 Meter breite Lücke zwischen dem Streifenwagen und einer Hausmauer zu. Beim Versuch, durch diese Lücke zu fahren beschädigte die Frau den Funkstreifenwagen, die Hausmauer und auch ihren Pkw. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Es entstand ein Sachschaden von ca. 11.000 Euro. Ein bei der Frau durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Die Frau wurde für weitere polizeilichen Maßnahmen in Gewahrsam genommen und der Führerschein sichergestellt. Glücklicherweise kam es zu keinerlei Personenschäden.

2. Schreckschusswaffe abgefeuert, Friedrichsdorf, Wilhelmstraße, Taunus Carre, Dienstag, 16.07.2019, 22:53 Uhr

(fs)Am späten Dienstagabend wurde der Polizei ein bewaffneter Mann gemeldet, welcher im Bereich der Wilhelmstraße in Friedrichsdorf in die Luft geschossen haben soll. Sofort zum Einsatzort geeilte Streifen der Polizeistation Bad Homburg konnten im Rahmen einer Nahbereichsfahndung einen 25-jährigen Mann feststellen, der auf die Personenbeschreibung passte. Bei einer Durchsuchung des Mannes konnte Schreckschussmunition aufgefunden werden, jedoch zunächst keine Waffe. Diese hatte er kurz vor dem Eintreffen der Beamten versteckt. Das Versteck der Waffe konnte im Laufe der Befragung durch die Polizeibeamten ausfindig gemacht werden. Der Beschuldigte wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Polizeistation verbracht und nach Abschluss aller Maßnahmen wieder entlassen.

3. Mountainbike gestohlen, Oberursel, Bommersheim, Nassauer Straße, Montag, 15.07.2019, 18:00 Uhr bis Dienstag, 16.07.2019, 09:30 Uhr

(fs)Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Montag, 15.07.2019, 18:00 Uhr bis Dienstag, 16.07.2019, 09:30 Uhr ein weißes Fahrrad in der Nassauer Straße in Bommersheim gestohlen. Ersten Erkenntnissen nach durchtrennten die Täter das Kabelschloss des Fahrrads und entfernten sich mit diesem und dem beschädigten Schloss unbemerkt vom Tatort. Die Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0.

4. Versuchter Pkw Einbruch, Bad Homburg v. d. Höhe, Bommersheimer Weg, Mittwoch, 17.07.2019, 03:32 Uhr

(fs)Ein unbekannter Täter versuchte in den frühen Morgenstunden des Mittwoches in einen, im Bommersheimer Weg in Bad Homburg, geparkten Pkw einzudringen. Ersten Erkenntnissen nach machte sich der Täter gerade am Pkw zu schaffen, als er von dem 58-jährigen Geschädigten bei der Tatausführung gestört wurde und daraufhin die Flucht ergriff. Der durch den Täter verursachte Sachschaden wird auf ca. 350 Euro geschätzt. Die AG Pkw der Kriminalpolizei Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0.

5. Unfall mit Schwerverletzten, Oberursel, Frankfurter Landstraße, Dienstag, 16.07.2019, 11:28 Uhr

(fs)Gestern Vormittag ereignete sich auf der Frankfurter Landstraße in Oberursel ein Verkehrsunfall bei dem eine 82-jährige Frau schwer verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen nach ereignete sich der Unfall, als die 82-Jährige ungebremst in das Heck eines Fahrzeuges einer Straßenbaufirma fuhr. Dabei überfuhr die Dame, welche stadteinwärts fuhr, zunächst die durch die Mitarbeiter der Straßenbaufirma aufgestellten Pylonen sowie diverses Werkzeug, bevor sie in das Heck des Sprinters prallte und dabei schwere Verletzungen erlitt. Ein Mitarbeiter der Straßenbaufirma wurde bei dem Unfall leicht verletzt, weil er von einer Schaufel am Bein getroffen wurde. Warum es der Frau nicht gelang, rechtzeitig dem Hindernis auszuweichen ist Bestandteil der derzeitigen Ermittlungen. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf ca. 14.000 Euro geschätzt.

6. Fahrradfahrer kollidiert mit Fußgänger, Königstein im Taunus, Altkönigstraße, Dienstag, 16.07.2019, 14:08 Uhr

(fs)Auf der Altkönigstraße in Königstein kollidierte gestern Mittag ein 56-jähriger Fahrradfahrer mit einer 46-jährigen Fußgängerin, wodurch beide Personen zum Teil schwere Verletzungen erlitten und medizinisch behandelt werden mussten. Ersten Ermittlungen nach befuhr der Fahrradfahrer die Altkönigstraße in Fahrtrichtung Limburger Straße, als er frontal mit der Fußgängerin kollidierte. Die beiden Unfallbeteiligten wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Zusammenstoß zwischen den beiden Beteiligten gekommen ist, ist Bestand der derzeitigen Ermittlungen. Die Polizeistation Königstein hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06174 / 9266 - 0.

7. Geparktes Fahrzeug beschädigt, Eppstein, Bundesstraße 455, Parkplatz Fischbachtal, Dienstag, 16.07.2019, 12:45 Uhr bis 13:30 Uhr

(fs)Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte gestern Mittag ein bislang unbekannter Pkw einen Tesla, welcher ordnungsgemäß auf einem Restaurantparkplatz im Fischbachtal geparkt war. Dabei entstand an dem Tesla ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizeistation Königstein hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06174 / 9266 - 0.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell