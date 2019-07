PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Sondermeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom Dienstag, 23.07.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Motorradfahrer tödlich verunglückt, Oberursel, Oberstedten, Landesstraße 3004, Dienstag, 23.07.2019, 06:20 Uhr

(fs)Am heutigen Morgen kam es auf der Landesstraße 3004 in Oberstedten nahe der dortigen "Applauskurve" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 35-jähriger Motorradfahrer tödlich verunglückte. Ersten Erkenntnissen nach ereignete sich der Unfall gegen 06:20 Uhr rund 500 Meter von der "Applauskurve" entfernt, als ein 23-jähriger Honda-Fahrer einen Kleinbus überholte und dabei die Gegenfahrbahn befuhr. Auf dieser kollidierte der Pkw frontal mit dem in Richtung Schmitten fahrenden Motorradfahrer. Trotz umgehend eingeleiteter medizinischer Erstversorgung erlag der 35-jährige Mann aus Schmitten seinen Verletzungen noch am Unfallort. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam sowohl ein Rettungshubschrauber als auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie wurden für weitere polizeiliche Maßnahmen sichergestellt. Die Fahrbahn wurde für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.

