PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 24.07.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Versuchter Einbruch in Büro, Oberursel, Oberstedten, Industriestraße, 10.07.2019 bis 23.07.2019, 18.20 Uhr (pa)Rund 500 Euro Sachschaden hinterließen Einbrecher an einem Gewerbegebäude in Oberursel. Zwischen dem 10.07.2019 und dem 23.07.2019, 18.20 Uhr, machten sich die Unbekannten an einem Fenster des in der Industriestraße gelegenen Objektes zu schaffen. Die Versuche der Täter, das Fenster zu den Büroräumlichkeiten aufzuhebeln, misslangen. Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter (06172) 120 - 0 zu melden.

2. Rüttelplatte gestohlen, Schmitten, Oberreifenberg, Alter Königsteiner Weg, 22.07.2019, 16.30 Uhr bis 23.07.2019, 07.00 Uhr (pa)In Schmitten entwendeten Unbekannte eine hochwertige Rüttelplatte. Diese war zwischen Montagabend, 16.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 07.00 Uhr, hinter einem Bauwagen in der Straße "Alter Königsteiner Weg" abgestellt. Die Täter transportierten das rund eine halbe Tonne schwere Baugerät im Wert von fast 10.000 Euro unbemerkt ab. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Usingen bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter (06081) 9208 - 0 zu melden.

3. Radfahrer kollidiert mit Auto, Kronberg im Taunus, Katharinenstraße/Adlerstraße, 23.07.2019, gg. 20.15 Uhr (pa)In Kronberg ereignete sich gestern Abend ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Eine 19-jährige Frau befuhr gegen 20.15 Uhr mit ihrem Opel Adam die Katharinenstraße aus Richtung Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Wilhelm-Bonn-Straße. An der Einmündung der Adlerstraße, bei der es sich um einen verkehrsberuhigten Bereich handelt, kreuzte ein 18-jähriger Mann auf einem Rennrad die Katharinenstraße, ohne auf den vorfahrtsberechtigten Opel zu achten. Das Rennrad kollidierte mit der Front des Pkw. Hierbei zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu, die vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt wurden. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

4. Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt, Bad Homburg v. d. Höhe, Basler Straße, 23.07.2019, gg. 06.45 Uhr (pa)Gestern Morgen wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Bad Homburg verletzt. Der 54-Jährige befuhr mit seinem Krad die Basler Straße aus Richtung Hessenring kommend in Fahrtrichtung Fröhlingstraße. Als er beabsichtigte, nach rechts in ein Parkhaus einzubiegen und hierzu die Fahrt verlangsamte, bemerkte dies ein hinter dem Motorrad in gleicher Richtung fahrender 32-Jähriger in einem Seat zu spät. Er fuhr auf das Krad des 54-Jährigen auf. Dabei zog sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf ca. 1.000 Euro.

5. Zwei Pkw bei Verkehrsunfall schwer beschädigt, B456, zw. Oberursel und Oberstedten, 23.07.2019, gg. 15.45 Uhr (pa)Gestern mussten zwei Pkw nach einem Verkehrsunfall auf der B456 abgeschleppt werden. Eine 50-jährige Frau aus Bad Homburg befuhr gegen 15.45 Uhr mit ihrem Mercedes die Bundesstraße aus Richtung Oberursel kommend in Fahrtrichtung Oberstedten. Auf Höhe des von der A661 kommenden Beschleunigungsstreifens beabsichtigte ein 37-jähriger Ford-Fahrer, auf die Bundesstraße aufzufahren. Dabei übersah er den Wagen der 50-Jährigen und fuhr mit der Front des Fords seitlich gegen das Heck des Mercedes wodurch dieser ins Schleudern geriet. Glücklicherweise ohne Kollisionen mit weiteren Fahrzeugen kam der Benz auf dem Beschleunigungsstreifen zum Stehen. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einige Tausend Euro.

