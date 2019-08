Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Dodge aufgebrochen und Bargeld geklaut - Zeugen gesucht!

Heidelberg-Altstadt (ots)

In der Brunnengasse brach ein bislang unbekannter Täter in der Nacht auf Mittwoch einen Dodge auf und stahl aus diesem Bargeld und Parfüm im Wert von mehreren hundert Euro. Der Unbekannte hatte auf nicht geklärte Art und Weise eine der Türen geöffnet und das Fahrzeug nach Brauchbarem durchsucht. Als Tatzeit kommt Dienstag, 21:20 Uhr bis Mittwoch, 1:25 Uhr, in Betracht.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter Tel.: 06221/99-1700 in Verbindung zu setzen.

