Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Strandbar völlig ausgebrannt - Brandursache technischer Defekt

Heidelberg-Neuenheim (ots)

Am Mittwoch, 14.08.2019, kurz nach 06 Uhr war es in der Strandbar in der Tiergartenstraße, am sog. "Heidelbeach/ Heidelgarden" zu einem Brand gekommen. Die Strandbar, die aus mehreren Seecontainern bestand und auch das Lager der Bar beinhaltete, war durch das Feuer völlig zerstört worden. Die Untersuchungen der Brandermittler der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg in Zusammenarbeit mit zwei Sachverständigen haben ergeben, dass ein elektrischer Defekt den Brand auslöste. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 100.000 Euro geschätzt.

