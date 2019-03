Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach, K40, 28.2.2019, 19.20h Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen

Offenbach (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw ereignete sich am 28.2.2019, gegen 19.20 Uhr auf der K40 bei der Einmündung zur Neumühle. Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die K40 in Richtung Hochstadt und kollidierte an der Einmündung mit einem als Linksabbieger aus der Neumühle kommenden 26-jährigen Pkw-Fahrer. Dieser hatte die Vorfahrt des auf der K40 fahrenden Pkw missachtet. Beide Pkw-Fahrer mussten mit schweren Verletzungen nach der Erstversorgung in die Landauer Krankenhäuser verbracht werden. Es entstand erheblicher Sachschaden an beiden Pkw. Für die Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme musste die K40 für 1 Stunde voll gesperrt werden.

