Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Unfähigkeit und Sorglosigkeit führen zu gefährlichem Hindernis

Edenkoben (ots)

Gestern, am 28.02., etwa gegen 18:55h, befuhr ein PKW mit Anhänger die Püttlinger Str. Auf dem Anhänger transportierte der Fahrer wenig fachmännisch gesichert eine satinierte Glasplatte. Es musste so kommen, die Platte fiel vom Hänger und zerbarst in 1000 kleine Stückchen. Der Fahrer hatte zudem kein Verantwortungsbewusstsein und entfernte sich, nach Begutachtung des Missgeschicks, von der Örtlichkeit. Die Glasscherben überdeckten teils die ganze Fahrbahnbreite und stellten für den Verkehr in der Dunkelheit eine erhebliche Gefahr dar. Polizei und Anwohner (mit dafür umso größerem Verantwortungsgefühl) kehrten gemeinsam die Scherben auf. Den Fahrer könnte ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erwarten. Hinweise über den Fahrer und den Vorfall nimmt die Polizei in Edenkoben unter Tel 06323 9550 entgegen.

