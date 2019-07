Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Firmengebäude; Kornwestheim: Einbruch in Restaurant; Kornwestheim: Geparkten Pkw angefahren

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Einbruch in Firmengebäude

Diebesbeute im Wert von etwa 900 Euro machten Einbrecher, nachdem sie in ein Firmengebäude in der Friedenstraße eingestiegen waren. Sie verschafften sich zwischen Freitag, 15.00 Uhr und Montag, 05.20 Uhr Zutritt in das Gebäude, indem sie ein Dachfenster aufhebelten. In den Büroräumen öffneten sie mehrere Schubladen und Aktenschränke. Der verursachte Sachschaden beträgt etwa 700 Euro. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Telefon 07141/185353 zu melden.

Kornwestheim: Einbruch in Restaurant

Ein bislang unbekannter Einbrecher suchte am Montag zwischen 0.00 Uhr und 07.55 Uhr ein Restaurant in der Adlerstraße heim und ließ Diebesgut im Wert mehrerer hundert Euro mitgehen. Der Täter öffnete eine zugezogene Gittertür zur Terrasse auf der Gebäuderückseite. Anschließend überwand er eine Mauer und gelangte über ein gekipptes Fenster in die Küche. Aus dem Thekenbereich ließ er Wechselgeld und einige Schachteln Zigaretten mitgehen. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Telefon 07154/13130 zu melden.

Kornwestheim: Geparkten Pkw angefahren

Etwa 3.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Fahrzeuglenker angerichtet, der in der Nacht zum Montag einen in der Tellstraße geparkten BMW angefahren und sich anschließend aus dem Staub gemacht hat. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Telefon 07154/13130 entgegen.

