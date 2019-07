Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht, Diebstahl (2) und Widerstand gegen Polizeibeamte in Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Unfallflucht in Tiefgarage

Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, sucht Zeugen, die zwischen Freitag 20.45 Uhr und Samstag 03.10 Uhr eine Unfallflucht in einer Tiefgarage eines Sportgeschäfts in der Wettbachstraße in Sindelfingen beobachten konnten. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten Ford, wodurch die rechte Fahrzeugseite beschädigt wurde. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von rund 5.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte schließlich davon.

Sindelfingen: Lederjacke gestohlen

Auf eine schwarze Lederjacke hatte es ein bislang unbekannter Dieb abgesehen, der am Sonntag zwischen 17.30 und 20.00 Uhr in der Leonberger Straße in Sindelfingen zuschlug. Auf dem Parkplatz "der Sommerhofenschule" hat ein bislang unbekannter Täter die Seitenscheibe an einem geparkten VW Golf eingeschlagen und anschließend aus dem Inneren des Fahrzeugs die Lederjacke entwendet. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, in Verbindung zu setzen.

Sindelfingen: Diebstahl aus Pkw

Diverse Werkzeugmaschinen und ein Werkzeugkoffer konnten bislang unbekannte Täter erbeuten, die sich zwischen Samstag 12.10 Uhr und Sonntag 15.20 Uhr an einem Mercedes zu schaffen machten, der auf dem Parkplatz am "Floschenstadion" im Bereich der Zimmerstraße/Bachstraße in Sindelfingen stand. Über die zuvor eingeschlagene Beifahrerscheibe verschafften sich die Diebe Zugang zum Fahrzeug. Dort entwendeten sie schließlich das Diebesgut im Wert von etwa 1.500 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf eine dreistellige Summe. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, entgegen.

Sindelfingen-Nord: Widerstand nach familiärer Auseinandersetzung

Nach einer häuslichen Auseinandersetzung, die sich am Sonntag gegen 22.05 Uhr in Sindelfingen-Nord zugetragen hat, wurde ein 28-Jähriger in Polizeigewahrsam genommen. Der 28-Jährige, der mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stand, soll im Zuge einer Streitigkeit seinen 53 Jahre alten Vater geschlagen haben. Hinzugezogene Polizeibeamte trafen den äußerst aggressiven Mann schließlich im Hausflur des Mehrfamilienhauses an. Als einer der Beamten auf ihn zuging, nahm er ein Feuerzeug in die Hand und ballte diese zur Faust. Der Aufforderung sich zu beruhigen kam der Querulant nicht nach. Er schlug die Hände eines Polizisten beiseite und holte zu einem weiteren Schlag aus. Dieser Angriff konnte jedoch abgewehrt werden. Nachdem die Einsatzkräfte den 28-Jährigen zu Boden gebracht hatten, kam es zu einem kurzen Gerangel, bei dem ein Beamter leichte Verletzungen erlitt. Darüber hinaus sperrte er sich mit immenser Kraft gegen das Anlegen der Handschließen. Ihm wurde in der Folge der Gewahrsam erklärt. Während der Einsatzmaßnahmen und beim anschließenden Transport zum Polizeirevier Sindelfingen beleidigte der 28-Jährige die Beamten fortlaufend. Obendrein versuchte er beim Aussteigen aus dem Streifenwagen einen Polizisten mit einem Kopfstoß zu treffen. Dieser Angriff wurde glücklicherweise durch eine Schutzweste, die der Beamte getragen hatte, gestoppt. Der Störenfried verhielt sich weiterhin äußerst unkooperativ. Als er sich in die Gewahrsamszelle begeben sollte, ließ er sich fallen und stürzte zusammen mit einem Polizisten mehrere Treppenstufen hinunter. Letztendlich wurde er in die Zelle getragen. Der 28-Jährige verbrachte die restliche Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Reviers. Er zog sich ebenfalls leichte Verletzungen zu und muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Polizeibeamte rechnen. Zusätzlich erwartet ihn noch eine Anzeige wegen Sachbeschädigung, da er im Hausflur des Mehrfamilienhauses eine Lampe beschädigt hatte.

