Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Transporter mit Büromöbeln entwendet

Stadtlohn (ots)

Einen Firmenwagen samt Ladung haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Stadtlohn gestohlen. Das grau lackierte Fahrzeug vom Typ Fiat Ducato hatte auf dem frei zugänglichen Parkplatz einer Firma am Südlohner Weg gestanden. Mit dem Wagen erbeuteten die Täter Büromöbel, die das Fahrzeug geladen hatte. Im Einzelnen befanden sich im Inneren vier Tische, vier Schränke, vier Rollcontainer und vier Stühle sowie Werkzeug. Am Transporter war zum Tatzeitpunkt ein Nummernschild mit BOR-Kennzeichen angebracht. Wie die Täter den Wagen an sich brachten, ist nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

