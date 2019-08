Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Brand in Garage

Isselburg (ots)

Am Mittwoch wurde eine Anwohnerin der Straße Münsterdeich gegen 12.40 Uhr durch einen lauten Knall auf den Brand in ihrer Garage aufmerksam. Sie verließ das Haus und alarmierte die Feuerwehr, die den Brand löschte. Der Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

