Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Vandalismus an Schule

Isselburg (ots)

In der Zeit von Dienstag, 21.30 Uhr, bis Mittwoch, 06.00 Uhr, beschädigten noch unbekannte Täter mit einem Absperrpfosten Glasscheiben im Eingangsbereich. Zudem rissen sie mehrere Schachtabdeckungen aus den Verankerungen und warfen diese gegen die Kellerfenster. In das Gebäude selbst drangen die Täter nicht ein, hatten aber einen Sachschaden in einer Höhe von mehreren Tausend Euro angerichtet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell