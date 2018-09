POL-PDKO: Emmelshausen - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger

Emmelshausen (ots) - Am Samstag gegen 09:25 Uhr ereignete sich in der Rhein-Mosel-Straße in Emmelshausen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 83-jähriger Fußgänger schwer verletzt wurde. Der Mann wollte die Rhein-Mosel-Straße an der Unfallstelle überqueren und achtete dabei möglicherweise nicht auf den Verkehr. Der 66-jährige Fahrer eines herannahenden Pkws sah den Fußgänger, wahrscheinlich durch die tief stehende Sonne geblendet, zu spät und erfasste ihn. Der verletzte Fußgänger musste mit einer Schädelverletzung und diversen Prellungen in ein Koblenzer Krankenhaus gebracht werden.

