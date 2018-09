POL-PDKO: Boppard - Brand auf der Terrasse eines Hotels in Boppard

Boppard (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 02:50 Uhr wurde der Polizeiinspektion Boppard ein Feuer auf der Terrasse eines Hotels in der Rheinallee gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Geschirrwagen sowie ein Sonnenschirm in Flammen standen. Die Feuerwehr Boppard konnte das Feuer löschen und größeren Schaden verhindern. Wie es zu dem Feuer kam, ist derzeit noch unklar. Die Polizeiinspektion Boppard sucht daher Zeugen des Geschehens und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06742-8090 oder per E-Mail an piboppard@polizei.rlp.de.

