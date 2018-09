POL-PDKO: Boppard - Scheibe einer Bushaltestelle eingeschlagen

Boppard (ots) - Am Freitag vermutlich in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 22:50 Uhr wurde die Scheibe einer Bushaltestelle in Boppard-Buchholz, Breite Straße, eingeschlagen. Die Polizeiinspektion Boppard sucht Zeugen der Tat und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06742-8090 oder per E-Mail an piboppard@polizei.rlp.de.

