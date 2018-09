POL-PDKO: Boppard - Einbruch in ein Wohnhaus in Boppard-Herschwiesen

Boppard (ots) - In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde in ein Einfamilienhaus in Boppard-Herschwiesen eingebrochen. Die unbekannten Täter zerschlugen ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes und gelangten so in das Haus. Hier durchsuchten sie das Erdgeschoss und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag sowie etwas Werkzeug. Anschließend konnten sie sich unbemerkt wieder entfernen. Die Polizeiinspektion Boppard sucht Zeugen der Tat und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06742-8090 oder per E-Mail an piboppard@polizei.rlp.de.

