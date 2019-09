Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Motorradunfall im Wellbachtal

Rinntal (ots)

Am 04.09.2019, 14.00 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Kaiserslautern die B 48 von Rinnthal kommen in Richtung Kaiserslautern. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit kommt er nach rechts von der Straße ab und verliert hierbei die Kontrolle über sein Motorrad. Das Motorrad stößt in die Leitplanke. Fahrer und Fahrzeug überschlagen sich. Der Fahrer wird schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Das Motorrad wird total beschädigt.

