Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Nach Unfall abgehauen

Rülzheim (ots)

Sachschaden in Höhe von 2500 EUR entstand bei einer Verkehrsunfallflucht in Rülzheim. Das beschädigte Fahrzeug, ein Mercedes - Benz (C - Klasse), war im Unfallzeitraum im Nordring geparkt. Der Verkehrsunfall ereignete sich in der Zeit von Dienstag, 16.30 Uhr bis Mittwoch, 07.30 Uhr. Bei dem verursachenden Fahrzeug müsste es sich auf Grund der gesicherten Farbanhaftungen um ein blaues Fahrzeug handeln.

