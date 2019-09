Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Automate auf dem Wohnmobilparkplatz aufgebrochen

Edenkoben (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Dienstag auf Mittwoch zwei Automaten auf dem Wohnmobilparkplatz in der Bahnhofstraße aufgebrochen. Mit brachialer Gewalt hebelten die Täter einen Trinkwasserautomaten auf und machten sich anschließend an einem Stromautomaten inmitten des Campingplatzes zu schaffen. Wie viel Geld entwendet wurde, steht derzeit nicht fest. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

