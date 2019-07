Polizei Hagen

POL-HA: Grauer Transporter verschwunden

Hagen (ots)

Am Samstag bemerkte ein 49-jähriger Zeuge um 10.00 Uhr, dass ein grauer Fiat-Transporter von einem Firmengelände auf der Eckeseyer Straße verschwunden war. Das 2012 erstmalig zugelassene Fahrzeug befand sich am Freitag um 19.30 Uhr noch an seinem Abstellort. Der Transporter war nicht mit Kennzeichen versehen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

