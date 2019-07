Polizei Hagen

POL-HA: Sachbeschädigung

Hagen (ots)

Am Sonntag, 07.07.2019, gegen 05:05 Uhr, wurde durch einen bislang unbekannten Täter in der Voswickelstraße ein Restmüllcontainer in Brand gesetzt. Der Brand wurde durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht. Die Schadenshöhe des abgebrannten Containers wird auf ca. 1500EUR geschätzt. Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

