Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungseinbruch

Hagen (ots)

In der Zeit von Freitag, 05.07.2019, 19:00 Uhr bis Samstag, 06.07.2019, 00:16 Uhr, kam es in der Ferlachstraße in Hagen Haspe zu einem Wohnungseinbruch in ein dortiges Einfamilienhaus. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich während der Abwesenheit des Wohnungsinhabers Zutritt zu den Räumlichkeiten und entwendete einen Laptop im Wert von 500EUR. Bei der Tatausführung entstand ein Sachschaden in Höhe von 200EUR. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02331-986-2066 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen



Telefon: 02331 986-0



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell