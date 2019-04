Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: "BaSIs - Day 2019" Kontrollmaßnahmen der Polizeiinspektion Mainz 1

Mainz (ots)

Im Rahmen des sogenannten "BaSIs -Day 2019" (Bausteine für die Sicherheit in der Innenstadt) der Polizeiinspektion Mainz 1, wurden am 13.04.2019 brennpunktorientierte Kontrollmaßnahmen im Innenstadtbereich der Landeshauptstadt durchgeführt. Die Themenfelder Straßenkriminalität, Fahrradsicherheit, Eigentumskriminalität und der Bereich der Verkehrssicherheit rückte hier in den Fokus der Beamten des Altstadtreviers.

Beginnend ab 11:00 Uhr wurden Wochenmarkt, Marktfrühstück und Weinmarathon intensiv mit zivilen und uniformierten Beamten bestreift. Zudem wurde ein Informationsstand auf dem Gutenbergplatz eingerichtet, wo die Beamten unter anderem über Verhaltenstipps und Hinweise zur Verhinderung von Taschendiebstählen und Eigentumsdelikten im Innenstadtbereich informierten.

Ergänzt wurde die erste Einsatzphase durch Fahrradstreifen, die sowohl das Verhalten der Fahrradfahrer als auch Fehlverhalten von Kraftfahrzeugführern gegenüber Fahrradfahrern im Blick hatten. Hierbei wurden insgesamt 29 Personen kontrolliert, 18 Fahrzeuge angehalten, die widerrechtlich die Fußgängerzone befuhren und 3 Fahrzeuge festgestellt, die verbotswidrig auf Radwegen parkten. Weiterhin wurden 10 Fahrradfahrer kontrolliert, die verbotswidrig in entsprechenden Zonen die Fußgängerzone befuhren.

In den späten Nachmittagsstunden Rückte dann der Fahrzeugverkehr im Bereich der Rheinachse in den Vordergrund der Beamten, wobei besonderes Augenmerk auf das Verkehrsphänomen der sogenannten "Raser und Poser" gelegt wurde. Hierbei handelt es sich um Fahrzeuge, die durch technische Veränderungen eine Gefahr für den Straßenverkehr darstellen können. Die Kontrollen fanden in enger Zusammenarbeit mit der Zulassungsstelle der Stadt Mainz, sowie der Zentralen Bußgeldstelle statt, wobei bei 10 von insgesamt 17 Kontrollierten Fahrzeugen die Betriebserlaubnis auf Grund technischer Veränderungen erloschen war. Zudem war einer der kontrollierten Fahrer alkoholisiert.

In den Abend- und Nachtstunden wurde dann die Verhinderung und Aufklärung der sogenannten Straßenkriminalität zum Schwerpunkt der Beamten des Altstadtreviers. Durch zivile Beamte wurden Fußstreifen und intensive Personenkontrollen im Innenstadtbereich und auf einer Veranstaltung am Rheinufer durchgeführt. Hierbei wurden zur Verhinderung von Körperverletzungsdelikten, aggressive Personen zielgerichtet angesprochen und des Platzes verwiesen. Zudem wurden bei einer Personendurchsuchung kleinere Mengen Drogen sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Polizeiinspektion Mainz 1



Telefon: 06131 65-4110

E-Mail: PIMainz1@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell