Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach EC-Karten-Betrug

Am 09.04.2019, 13:29 Uhr, entwendeten unbekannte Täter die Geldbörse einer 84-jährigen Seniorin, die die Börse in ihrer Handtasche trug. Kurz darauf hoben die Diebe einen dreistelligen Betrag an einem Geldautomaten ab. Bei den Tätern handelt es sich um eine weibliche und eine männliche Person. Die Videoüberwachungsanlage eines Automaten zeichnete erkennbare Bilder des Mannes auf. Ein Richter ordnete die Veröffentlichung der Fotos an. Die Polizei fragt: Wer kennt die Täter? Hinweise nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

