Polizeidirektion Hannover

POL-H: Unbekannte beschmieren wiederholt Fassaden von Wohn- und Geschäftshäusern mit Kot

Hannover (ots)

In den vergangenen Monaten haben unbekannte Täter mehrfach Fenster, Türen und Hauswände verschiedener Gebäude im Stadtgebiet mit Fäkalien verunreinigt. Betroffen sind vor allem Wohn- und Geschäftshäuser in den Stadtteilen List, Oststadt, Mitte und Vinnhorst. Insgesamt 20 Fälle sind der Polizei derzeit bekannt, die Beamten suchen nun Zeugen.

Begonnen haben die Taten Anfang Januar in der List und der Oststadt. Später meldeten Zeugen auch Verunreinigungen an Gebäuden in den Stadtteilen Mitte und Vinnhorst. Unter den betroffenen Häusern finden sich zwei Gebäude in der Oststadt an der Sedanstraße Höhe Friesenstraße (13.05.2019) und an der Flüggestraße Höhe Wedekindstraße (01.05.2019 und 13.05.2019). In Mitte waren Gebäude an der Berliner Allee Ecke Leonhardtstraße (03.05.2019 und 13.05.2019) und Am Marstall Ecke Burgstraße (01.03.2019, 15.03.2019, 23.03.2019 und 03.05.2019.) betroffen. Zuletzt beschmierten die Täter in der Nacht zum Dienstag (21.05.2019) an der Podbielskistraße Höhe Günther-Wagner-Allee ein Gebäude.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter die Fäkalien mitgebracht haben müssen. Deshalb sucht die Polizei nun Zeugen, die Hinweise auf Personen geben können, die in den Abend- oder Nachtstunden mit Behältnissen wie beispielsweise Eimern oder Kanistern aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ost unter der Rufnummer 0511 109- 2717 entgegen. /isc, pu

