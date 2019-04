Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizeieinsatz auf Klinikgelände

Kaiserslautern (ots)

Eine Tasche hat am Montag zu einem Polizeieinsatz auf dem Gelände des Westpfalz-Klinikums geführt. Im Außenbereich der Klinik war im Bereich eines Notstromaggregats gegen 11.30 Uhr eine herrenlose Tasche festgestellt worden. Sicherheitshalber sperrte die Polizei den Bereich innerhalb des Klinikgeländes ab. Zeitweise war auch die Zufahrt in das Parkhaus des Krankenhauses gesperrt. Ein Polizeispürhund und Experten des Landeskriminalamts untersuchten die Sporttasche. Gegen 15.30 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden. In der Tasche befanden sich Alltagsgegenstände, wie beispielsweise Handyladekabel, Plüschtiere und Kleiderbügel. Die Tasche wurde von der Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen nach dem Eigentümer dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

