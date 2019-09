Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Verkehrsunfall zwischen Roller- und Fahrradfahrer

Kandel (ots)

Kandel; Am 04.09.2019 befuhr um 06:45 Uhr ein Rollerfahrer verbotswidrig den Fahrradweg parallel zur L 553 in Richtung Winden. In einem Kurvenbereich kam dem Rollerfahrer ein Radfahrer entgegen. Da beide Beteiligten recht mittig fuhren, kam es zur Kollision in deren Folge beide Fahrer stürzten. Durch den Sturz erlitten sie leichte Verletzungen

