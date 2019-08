Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Drogenfund und Festnahmen

Bild-Infos

Download

Medebach (ots)

Am Mittwoch gegen 10 Uhr führten die Beamten zwei Wohnungsdurchsuchungen in Medebach durch. Die erste Durchsuchung fand bei einem 21-jährigen Medebacher statt. Dort wurden über 700 Gramm Marihuana und Haschisch sichergestellt. In der Wohnung trafen die Beamten neben dem Wohnungsbesitzer, auch zwei weitere Tatverdächtige an. Sie sollen ebenfalls in Verbindung mit den in der Wohnung aufgefunden Drogen stehen. Bei der anschließenden Durchsuchung an der Wohnanschrift des 20-jährigen Tatverdächtigen konnte Bargeld von niedrigem vierstelligem Wert sichergestellt werden. Die drei Männer, im Alter zwischen 24 und 20 Jahren, wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

