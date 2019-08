Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Arnsberg (ots)

Am Dienstag gegen 21:30 Uhr befuhr ein 16-jähriger Arnsberger die Straße "Zum Herdringer Schloß" von Hüsten in Richtung Herdringen. Etwa 50 Meter vor der Kreuzung der B 229 näherten sich zwei Jugendliche. Einer der beiden warf dem Arnsberger einen Knüppel in die Speichen des Hinterrades. Das Rad wurde dabei stark beschädigt. Der Fahrradfahrer blieb unverletzt.

Die Jugendlichen werden wie folgt beschrieben:

1. Täter:

- Circa 16-17 Jahre alt

- Etwa 1,80 Meter groß

- Blaues T-Shirt

- Schwarze Hose

- Schwarze Kappe

2. Täter:

- Circa 16-17 Jahre alt

- Etwa 1,80 Meter groß

- Jeanshose

- Schwarzes T-Shirt

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

