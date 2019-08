Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum vermissten Karl-Heinz L.: Bezüge nach Waldkappel; Polizei bittet weiterhin um Hinweise

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere am 24. April 2019, um 12:38 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4253242 veröffentlichte Pressemitteilung zur Suche nach Karl-Heinz L. sowie das seinerzeit veröffentlichte Foto des Vermissten.)

Landkreis Kassel / Werra-Meißner-Kreis: Von dem seit Ende März vermissten Karl-Heinz L. (83) aus Calden im Landkreis Kassel fehlt weiterhin jede Spur und jedes Lebenszeichen. Auch die infolge der Öffentlichkeitsfahndung eingegangenen vereinzelten Hinweise führten die Ermittler des für Vermisstenfälle zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo leider nicht weiter. Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, ist der Vermisste mitunter in Waldkappel im Landkreis Werra-Meißner aufgewachsen. Insbesondere nahe den Ortschaften Schemmern und Burghofen und in dem westlich gelegenen Waldgebiet soll es einige Orte geben, an denen sich Karl-Heinz L. früher gerne aufhielt. Die Suche an diesen Orten verlief jedoch ebenfalls ohne Erfolg.

Allerdings halten es die Ermittler nicht für ausgeschlossen, dass sich der Vermisste nach seinem Verschwinden im Bereich Waldkappel aufgehalten haben könnte. Aus diesem Grund richten sie sich nun auch direkt an die dortige Bevölkerung.

Karl-Heinz L. ist 1,72 Meter groß, etwa 90 Kilogramm schwer, hat kurze, braune Haare mit ausgeprägten Geheimratsecken. Er hat braune Augen und trägt ein Hörgerät. Da nicht bekannt ist, was der Senior am Tag seines Verschwindens trug, können zur Bekleidung keine Angaben gemacht werden.

Wer Karl-Heinz L. seit dem 27. März 2019 gesehen hat oder den Ermittlern des K 11 Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

