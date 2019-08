POL-BOR: Bocholt - Unfallverursacher stand unter Drogeneinfluss

Kreispolizeibehörde Borken

Am Donnerstag befuhr ein 29-jähriger Autofahrer aus Dinxperlo/NL gegen 16.25 Uhr die B 67 in Richtung Rhede. Im für seine Richtung einspurigen Bereich überfuhr er die doppelte durchgezogene Linie und setzte trotz des Gegenverkehrs zum Überholen an. Eben wegen des Gegenverkehrs musste er nach rechts ausweichen und kollidierte seitlich mit dem Pkw, den er überholen wollte. Am Steuer dieses Pkws saß ein 57-jähriger Mann aus Dülmen. Die Fahrer blieben unverletzt, der Gesamtschaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf möglichen Drogenkonsum durch den 29-Jährigen. Ein Drogentest verlief dann auch positiv auf Amphetamin, sodass ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Ein Arzt entnahm dem Beschuldigten eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.

