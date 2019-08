Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Ganderkesee: Am Mittwoch, den 14.08.2019, gegen 16:30 Uhr, kam es auf der Almsloher Straße in der Gemeinde Ganderkesee zu einem Verkehrsunfall. Eine 24- jährige Pkw-Fahrerin aus Ganderkesee wollte mit ihrem VW Polo von einem Parkplatz auf die Almsloher Straße einbiegen. Dabei übersah sie den bevorrechtigten Pkw einer 32-jährigen Fahrzeugführerin aus Ganderkesee. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem Verkehrsunfall wurden beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt und mittels Rtw in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Almsloher Straße musste für die Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt werden.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell