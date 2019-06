Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht

57537 Wissen, Heisterstr. (ots)

Am Do., 20.06.2019, in der Zeit von 12:00 bis 21:00 Uhr, parkte eine 22-jährige Fahrzeughalterin ihren Pkw VW Golf ordnungsgemäß auf dem Mitarbeiterparkplatz des Hotel/Restaurants Germania, welcher auch von Gästen genutzt werden kann. Vermutlich beim Ausparken hatte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw den VW Golf der 22-Jährigen im hinteren Bereich an der Fahrerseite beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher muss den Zusammenstoß bemerkt haben, da an dem Schaden frische Wischspuren erkennbar waren. Anschließend entfernte der unbekannte Fahrzeugführer sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.

